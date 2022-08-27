ЮНИСЕФ заявил, что в результате авиаудара ВВС Эфиопии по Тыграй пострадал детский сад
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в субботу осудил авиаудар, нанесенный накануне по автономному региону Тыграй.
Это первое международное подтверждение того, что был нанесен удар по детскому саду, как утверждали ранее повстанческие власти в Тыграе.
«ЮНИСЕФ решительно осуждает авиаудар по Мекеле, столице региона Тыграй в Эфиопии. В результате удара пострадал детский сад, несколько детей погибли и несколько получили ранения», — заявила исполнительный директор организации Кэтрин Рассел в Твиттере.
Правительство Эфиопии заверило его, что нацеливались только на «военные объекты».
Опубликовано: Тарас Медведев
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