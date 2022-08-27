ЮНИСЕФ  заявил, что в результате авиаудара ВВС Эфиопии по Тыграй  пострадал детский сад

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в субботу осудил авиаудар, нанесенный накануне по автономному региону Тыграй.

Это первое международное подтверждение того, что был нанесен удар по детскому саду, как утверждали ранее повстанческие власти в Тыграе.

«ЮНИСЕФ решительно осуждает авиаудар по Мекеле, столице региона Тыграй в Эфиопии. В результате удара пострадал детский сад, несколько детей погибли и несколько получили ранения», — заявила исполнительный директор организации Кэтрин Рассел в Твиттере.

Правительство Эфиопии заверило его, что нацеливались только на «военные объекты».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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