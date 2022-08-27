Черногория обвинила Россию в кибератаке на ресурсы правительства страны
Спецслужба Черногории объявила о крупномасштабной кибератаке против балканской страны.
По данным Агентства национальной безопасности (АНБ), хакеры из России атаковали правительство и его службы.
Ранее на этой неделе правительство Черногории сообщило о кибератаках на свои серверы, но заявило, что им удалось предотвратить ущерб.
«За кибератакой стоят скоординированные российские службы», — заявили в НАНБ, - «Атака такого типа была проведена в Черногории впервые и готовилась к ней долгое время».
«Я могу с уверенностью сказать, что эта атака, которую Черногория переживает в эти дни, исходит прямо из России», - заверил чиновник НАНБ Душан Полович.
Опубликовано: Тарас Медведев
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