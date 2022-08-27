Страсбург вынужден сократить работу музеев из-за энергокризиса и нехватки персонала
Музеи будущей мировой столицы книги могут сократить время работы из-за сложившихся проблем, сообщили в мэрии города.
Город Страсбург планирует сократить часы работы своих музеев или даже закрыть их два дня в неделю вместо одного, что вызывает вопросы о его культурной политике в рядах профсоюзов и муниципальной оппозиции.
Среди предложений мэрии, еженедельное закрытие в течение двух дней вместо одного, сокращение времени работы в день, перерыв между 13:00 и 14:00 или в другие часы в зависимости от времени года.
Причинами такого музейного кризиса стала нехватка персонала. Из-за сокращения финансирования в общей сложности музеи сократили 17 должностей. Необходимость экономить энергию из-за высокой стоимости электричества и отопления также дает знать.
«Какое доверие к гуманистическому городу, европейской столице, которая вскоре станет мировой книжной столицей и ограничивает доступ к своим музеям и, следовательно, к культуре?», — задал вопрос оппозиционный муниципальный советник Пьер Якубович, осуждая «бюджетную меру».
Опубликовано: Тарас Медведев
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