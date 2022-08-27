Мэр Лондона предрек национальную катастрофу Великобритании

Великобритании грозит самая настоящая национальная катастрофа, заявил мэр Лондона.

Глава правления Лондона Садик Аман Хан раскритиковал действия властей Соединенного Королевства.

По его словам, нынешний курс британского правительства лишь ухудшает и без того незавидное положение дел в стране.

Садик заявил, что действующее правительство страны ведет государство к самой настоящей национальной катастрофе.

Если ничего не изменится, отметил он, жизнь людей серьезно ухудшится.

"На фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет национальная катастрофа, если правительство срочно не начнет действовать", - заявил он.

Ранее издание Financial Times писало, что гражданам зимой придется выбирать между оплатой счетов за отопление и праздничным столом на Рождество.