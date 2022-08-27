Собаки льют слезы радости при встрече с хозяевами после длительной разлуки

После долгой разлуки собаки от избытков радостных чувств плачут и льют самые настоящие «слезы радости», выяснили японские ветеринары.

Специалисты решили изучить феномен собачей радости во время встречи хозяев, когда они были на долго разлучены.

«Они осуществляли замер слезной жидкости собак до и после встречи с хозяином», - сообщает издание Current Biology.

Как выяснилось от избытка чувств слезная жидкость активно выделяется и собаки при этом реагируя голосом и присущей им двигательной активностью начинают плакать от радости встречи.