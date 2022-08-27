В России успешно продолжается импортозамещение не только самолетов, но и вертолетов
Ростех сообщает: Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для легкого многоцелевого вертолета «Ансат».
Они изготовлены по новейшей технологии из полимерных композиционных материалов и обладают улучшенными аэродинамическими свойствами.
Использование модернизированных лопастей в составе импортозамещенной версии винтокрылой машины значительно улучшит ее летно-технические характеристики.
Первый полет машины с новыми лопастями запланирован на конец 2023 года.
Сейчас идут сертификационные испытания.
Опубликовано: Антон Райт
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