В России успешно продолжается импортозамещение не только самолетов, но и вертолетов

Ростех сообщает: Холдинг «Вертолеты России» разработал лопасти нового поколения для легкого многоцелевого вертолета «Ансат».

Они изготовлены по новейшей технологии из полимерных композиционных материалов и обладают улучшенными аэродинамическими свойствами.

Использование модернизированных лопастей в составе импортозамещенной версии винтокрылой машины значительно улучшит ее летно-технические характеристики.

Первый полет машины с новыми лопастями запланирован на конец 2023 года.

Сейчас идут сертификационные испытания.