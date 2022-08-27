Daily Beast: Трампу будет предъявлено обвинение большим Жюри
После публикации отредактированной версии заявления Минюста США по делу Мар-а-Лаго, обозреватель издания аргументирует, почему Трампу грозит уголовная ответственность.
По мнению Daily Beast, существует три основных аргумента, которые приведут Трампа на скамью подсудимых.
Трамп имел несанкционированное владение информацией о национальной обороне, а именно должным образом помеченными секретными документами.
Правительство США уведомило его о том, что ему не разрешено хранить эти документы в Мар-а-Лаго.
Он продолжал хранить документы (и якобы предпринимал попытки спрятать их в разных местах на территории) до тех пор, пока в начале этого месяца ФБР наконец не выдало ордер на обыск.
«Команда Трампа так и не предприняла обычную процедуру надлежащей сортировки и архивирования его президентских записей в координации с Национальным управлением архивов и документации (NARA). Не говоря уже о том, что должным образом помеченные секретные записи были отправлены в Мар-а-Лаго и оставались там, в течение нескольких месяцев, пока он не начал передавать материалы NARA в конце 2021 года», - сообщает издание.
Если бы Трамп вернул все записи в архив, то оснований для предпринятой операции ФБР и последствий для него не было бы.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
В России успешно продолжается импортозамещение не только самолетов, но и вертолетов
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Наводнение в пустыне повредило шоссе Лос-Анджелес-Феникс
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста