Daily Beast: Трампу будет предъявлено обвинение большим Жюри

После публикации отредактированной версии заявления Минюста США по делу Мар-а-Лаго, обозреватель издания аргументирует, почему Трампу грозит уголовная ответственность.

По мнению Daily Beast, существует три основных аргумента, которые приведут Трампа на скамью подсудимых.

Трамп имел несанкционированное владение информацией о национальной обороне, а именно должным образом помеченными секретными документами.

Правительство США уведомило его о том, что ему не разрешено хранить эти документы в Мар-а-Лаго.

Он продолжал хранить документы (и якобы предпринимал попытки спрятать их в разных местах на территории) до тех пор, пока в начале этого месяца ФБР наконец не выдало ордер на обыск.

«Команда Трампа так и не предприняла обычную процедуру надлежащей сортировки и архивирования его президентских записей в координации с Национальным управлением архивов и документации (NARA). Не говоря уже о том, что должным образом помеченные секретные записи были отправлены в Мар-а-Лаго и оставались там, в течение нескольких месяцев, пока он не начал передавать материалы NARA в конце 2021 года», - сообщает издание.

Если бы Трамп вернул все записи в архив, то оснований для предпринятой операции ФБР и последствий для него не было бы.