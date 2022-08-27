Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР к 1 сентября
Та же практика будет распространена повсеместно, на всех освобожденных коалицией СВО территориях.
Глава Администрации президента России Сергей Кириенко заявил в субботу, что в школах ДНР и ЛНР к 1 сентября будет обеспечена вооруженная охрана.
«Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», – сказал Кириенко.
Прорабатывается также возможность устройства технических средств наблюдения и другие мероприятия по обеспечению безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР к 1 сентября
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