Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР к 1 сентября

Та же практика будет распространена повсеместно, на всех освобожденных коалицией СВО территориях.

Глава Администрации президента России Сергей Кириенко заявил в субботу, что в школах ДНР и ЛНР к 1 сентября будет обеспечена вооруженная охрана.

«Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», – сказал Кириенко.

Прорабатывается также возможность устройства технических средств наблюдения и другие мероприятия по обеспечению безопасности.