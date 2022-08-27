Зеленский ожидает удара в спину и надеется на MI6 Британии
Британские спецслужбы по имеющейся информации контролируют все силовые ведомства Украины.
Издание «Свободная пресса» отмечает, что в создавшейся ситуации с конфронтацией Зеленского и силового блока, у президента Украины остается надежда на британские спецслужбы.
В связи с тем, что инфильтрация кандидатов на основные должности в силовых структурах Украины проводится MI6 Британии до тех пор, пока он нужен Западу силовой сценарий захвата власти на Украине исключен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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