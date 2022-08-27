Британские спецслужбы по имеющейся информации контролируют все силовые ведомства Украины.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что в создавшейся ситуации с конфронтацией Зеленского и силового блока, у президента Украины остается надежда на британские спецслужбы.

В связи с тем, что инфильтрация кандидатов на основные должности в силовых структурах Украины проводится MI6 Британии до тех пор, пока он нужен Западу силовой сценарий захвата власти на Украине исключен.