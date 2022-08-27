Белорусской биатлонистке Алимбековой предлагали сменить гражданство

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о том, как ей предлагали поменять подданство.

«Мыслей о смене гражданства у меня не было, а предложение было. Но я на него даже не отвечала — ни «да», ни «нет» не говорила. Я начала заниматься биатлоном в Беларуси и менять гражданство не буду», — рассказала чемпионка.

Отметим, что Международный союз биатлонистов (IBU) одна из немногих спортивных организаций, которая не приняла санкции против белорусских и российских спортсменов.