Белорусской биатлонистке Алимбековой предлагали сменить гражданство
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о том, как ей предлагали поменять подданство.
«Мыслей о смене гражданства у меня не было, а предложение было. Но я на него даже не отвечала — ни «да», ни «нет» не говорила. Я начала заниматься биатлоном в Беларуси и менять гражданство не буду», — рассказала чемпионка.
Отметим, что Международный союз биатлонистов (IBU) одна из немногих спортивных организаций, которая не приняла санкции против белорусских и российских спортсменов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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