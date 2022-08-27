Собчак ответила Прилепину на его призывы поехать в Донбасс

Медиавумен Ксения Собчак дала ответ Захару Прилепину, который советовал ей прокатиться на Донбасс.

Собчак назвала Прилепина современным Максимом Горьким, творчество которого по ее мнению было подвластно политическим задачам сталинизма.

Также блогер отметила, что призывы поехать в Донбасс только обесценивают «акт человеческого сочувствия».