Сарик Андреасян объяснил, в чем популярность звезды «Мажора» Павла Прилучного
Павел – это роскошный артист, заметил режиссер Сарик Андреасян, комментируя популярность звезды сериала «Мажор».
«Полностью понимаю, почему Павел — большая звезда и всегда ею будет. Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него», — считает режиссер.
Он также рассказал, что именно по этой причине пригласил актера сниматься в своей новой картине «Жизнь по вызову».
Опубликовано: Тарас Медведев
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