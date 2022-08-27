Сарик Андреасян объяснил, в чем популярность звезды «Мажора» Павла Прилучного

Павел – это роскошный артист, заметил режиссер Сарик Андреасян, комментируя популярность звезды сериала «Мажор».

«Полностью понимаю, почему Павел — большая звезда и всегда ею будет. Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него», — считает режиссер.

Он также рассказал, что именно по этой причине пригласил актера сниматься в своей новой картине «Жизнь по вызову».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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