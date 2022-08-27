Барбара Брыльска жалеет, что не может вернуться в Россию

Культовая киноактриса Барбара Брыльска очень жалеет, что у нее нет возможности вернуться в Россию.

Героине «Иронии судьбы» уже 81 год и она вынашивает планы побывать в России, но пояснила вместе с тем, почему этого не случится.

«Моя любимая Россия. Я знаю, что больше не приеду в Россию, не приеду на Украину. Кроме того, что я старая, еще надо добавить и то, что уже никаких шансов», — цитирует ее blitz+.