В Youtube залили трейлер фильма о скандальной жизни сына Байдена

Хантер Байден стал популярной в мире фигурой после скандала с его причастностью к финансированию биолабораторий на Украине.

Еще в 2021 году в сети появились видеоролики слитые с ноутбука Хантера, который слывет наркоманом, развратником и человеком готовым пустится во все тяжкие.

Все известные события легли в основу картины "Мой сын Хантер" режиссера Роберта Дави.

Хантера Байдена сыграл звезда сериала "Льюис" Лоуренс Фокс, а роль Джо исполнил Джон Джеймс, снимавшийся в картинах "Семья Колби" и "Династия".