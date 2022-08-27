Юрий Лоза утверждает, что российское Сочи лучше французской Ниццы
Российский певец Юрий Лоза заявил, что курортные города России превосходят по уровню комфорта французские.
27 августа российский певец и композитор Юрий Лоза в своём интервью для «Аргументы и Факты» оценил уровень сервиса в лучших европейских курортных городах, заявив о том, что российское Сочи ничем не уступает французской Ницце.
Помимо прочего Лоза утверждает, что в Европе всё изменяется далеко не в лучшую сторону, где даже Париж превратился из некогда популярного у туристов со всего мира места для отдыха в «чёрный» город.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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