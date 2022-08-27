Продюсер Рудченко считает, что Земфира обогатила российскую культуру
По словам Рудченко, певицу невозможно удалить из культурной жизни России и в целом постсоветского пространства.
Он назвал Земфиру - «незаурядной» и отметил ее огромный вклад в отечественную культуру. Такие качества, как артистичность и оригинальное звучание сделали артистку неподражаемой и принесли популярность.
«Просто так вычеркнуть ее из нашей культурной жизни, как это делают на Украине с российской культурой, я бы не стал, даже если она высказывает определенную позицию, но это ее личное мнение», — заявил Рудченко.
Опубликовано: Тарас Медведев
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