В Большом не будут ставить Александра Молочникова, который критиковал СВО

Гендиректор Большого Владимир Урин отметил изменения в новом сезоне, связанные с исключением из репертуара постановок Александра Молочникова.

Изменение репертуара стало следствием ответа на запрос депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова. За высказывания против СВО на Донбассе, Молочников попал под расследование группы антироссийской деятельности в сфере культуры ГД.

Урин отметил, что режиссер не состоит в трудовых отношениях с театром. Помимо того Молочникова отстранили от постановки двух опер.

«Скорректированные планы театра будут объявлены на сборе труппы 13 сентября», – говорится в сообщении.