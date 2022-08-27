В Большом не будут ставить Александра Молочникова, который критиковал СВО
Гендиректор Большого Владимир Урин отметил изменения в новом сезоне, связанные с исключением из репертуара постановок Александра Молочникова.
Изменение репертуара стало следствием ответа на запрос депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова. За высказывания против СВО на Донбассе, Молочников попал под расследование группы антироссийской деятельности в сфере культуры ГД.
Урин отметил, что режиссер не состоит в трудовых отношениях с театром. Помимо того Молочникова отстранили от постановки двух опер.
«Скорректированные планы театра будут объявлены на сборе труппы 13 сентября», – говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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