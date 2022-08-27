Шахназаров считает актера Семена Трескунова деревянным

Журналист Шахназаров выразил свою негативную оценку творчеству молодого актера Семена Трескунова.

Журналист раскритиковал актера после его заявления о вмешательстве Никиты Михалкова в его карьеру на телевидении.

«Такой маленький, страшненький актер. С голоском. Он там чипсы рекламировал.

Ну раз чипсы рекламировал, то чем не актер. ..Сема Трескунов – деревянный, пафосный», — рассказал журналист в «Полном абзаце».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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