Шахназаров считает актера Семена Трескунова деревянным
Журналист Шахназаров выразил свою негативную оценку творчеству молодого актера Семена Трескунова.
Журналист раскритиковал актера после его заявления о вмешательстве Никиты Михалкова в его карьеру на телевидении.
«Такой маленький, страшненький актер. С голоском. Он там чипсы рекламировал.
Ну раз чипсы рекламировал, то чем не актер. ..Сема Трескунов – деревянный, пафосный», — рассказал журналист в «Полном абзаце».
Опубликовано: Тарас Медведев
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