В Таиланде можно найти хорошую работу, зная английский язык

Коронавирусные ограничения постепенно ослабевают, политическая ситуация меняется, многие задумываются о новом месте для работы или жизни. Таким местом может стать Таиланд.

Именно эта страна одной из первых в Юго-Восточной Азии упростила условия въезда после пандемии, отменила карантин. К тому же люди, хорошо знающие английский язык, могут без туда найти здесь высокооплачиваемую работу преподавателя.

Но стоит учитывать, что тайские работодатели предпочитают подбирать сотрудников через агентство, чтобы не сталкиваться с ненадежными кандидатами.

Оформление визы не создает особый проблем, а после трудоустройства открытием рабочей визы занимается уже работодатель.

Как правило, руководство учебных заведений относится к предподавателям-иностранцам с симпатией, предлагает несколько прекрасных бонусов. А если что-то пойдет не так, новое место работы можно подыскать на месте.

В среднем нагрузка преподавателя в тайских учебных заведениях составляет 15-20 часов, работать нужно с 7.30 до 16.00. Дети здесь такие же, как и везде, но, возможно, менее дерзкие.

Зарплата составляет в среднем 1000 долларов, этого вполне достаточно на нормальную жизнь. Можно снять недорогое жилье и даже откладывать деньги.

Проезд тоже недорогой, можно время от времени бывать на курортах или в столице Бангкоке. Транспорт ходит очень хорошо.

Многие тайцы живут в ветхих деревянных домах, однако повсюду есть магазины, рестораны и прочие объекты инфраструктуры.