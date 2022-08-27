14-летнего мальчика осудили за убийство, но его могут выпустить из тюрьмы раньше срока

Мальчик, которому было 13 лет, когда он убил 67-летнего владельца грузовика с тако в районе аэропорта Модесто, был приговорен к заключению в тюрьме для несовершеннолетних до 24 лет.

Судья заявил, что его долг – вынести справедливый и справедливый приговор и долг сделать это таким образом, чтобы защитить общество, но вернуть подростка реабилитированным в это общество.

Мальчик застрелил 67-летнего Рафаэля Авила-Родригеса, который находился в своем грузовике возле рынка аэропорта, вечером 16 февраля 2021 года. Судья Вильялобос признал мальчика виновным в убийстве в апреле после судебного разбирательства.

Мотив так и не был определен. Обвинение выдвинуло версию, что мальчик пытался ограбить Авила-Родригес, но прошло всего семь секунд с того момента, как мальчик добрался до окна заказа фургона с едой, до момента, когда он выстрелил жертве в лицо.

Из-за своего возраста мальчик не мог быть привлечен к уголовной ответственности как взрослый.

Несовершеннолетние старше 15 лет могут привлекаться к уголовной ответственности как взрослые, а в случае признания их виновными в убийстве им грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Отделение пробации округа Станислав рекомендовало освободить мальчика из исправительного учреждения для несовершеннолетних в возрасте 24 лет, чтобы его можно было подвергнуть испытательному сроку в течение года, а его прогресс и интеграцию в общество можно было отслеживать.

Несовершеннолетнему будет предложен индивидуальный план реабилитации, который предоставит ему реабилитационные, жизненные навыки и образовательные программы, а его прогресс будет проверяться каждые шесть месяцев.