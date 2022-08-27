У феодалов средневековой Европы было «право первой ночи»

Феодалы, чьи крепостные крестьяне заключали брак, получали «право первой ночи». Это означало, что господин мог провести первую ночь с невестой, лишив ее девственности.

Но феодал мог отказаться от такого права или разрешить крестьянину выкупить его. Выкуп назначался господином.

Считается, что эта традиция помогала феодалам подтверждать право собственности на свои земли. Но возможно, ее корни уходят в древнее язычество.

У многих народов были поверья о вреде крови, которая появляется при лишении девственности. Считалось, что она приносит болезни, если ее не «очистит» старейшина или жрец.

Впоследствии это право перешло к феодалам, которые считали, что простолюдин должен безоговорочно подчиняться любым их указаниям.

Для девушек, которые лишились невинности до свадьбы, это был способ оправдаться перед мужем. Достаточно было сказать, что ее первым мужчиной был феодал.

Если от такой связи появлялись дети, многие феодалы признавали их и помогали. Многих крестьян такое положение дел вполне устраивало.

Но историки считают, что «право первой ночи» может быть выдумкой, попыткой очернить Средневековье. С другой стороны, о реальном существовании этого обычая свидетельствуют многие факты.