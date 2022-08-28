Политики ФРГ уверены, что ЕС способен помочь Украине одержать побуду в войне на Украине.

Об этом свидетельствуют громкие заявления, которые делают первые лица Германии в последнее время.

Самоуверенность Запада не беспочвенна. Она вторит речи президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня независимости страны, в котором он обратился к западным партнерам и сделал очень оптимистичные заявления.

Киев заразил Запад своей убежденностью победы в войне, но фактически «победная риторика» лишь иллюзия восприятия реальной ситуации.