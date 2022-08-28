Покупатель имеет право пробовать еду до оплаты на кассе, утверждает адвокат Колотович

При этом эксперт отмечает, что затем товар в любом случае придется оплатить, если не возникнут другие отношения с продавцом.

В супермаркетах часто можно увидеть предупреждения администрации не вскрывать и не портить упаковку товара.

«Обычно администрации магазинов ссылаются на Гражданский кодекс РФ, согласно которому посетитель магазина может только осматривать товар и изучать его характеристики», — объяснила подобные предупреждения адвокат Надежда Колотович.

Однако гражданское законодательство не запрещает «примерять» товар до оплаты, поскольку прямой ссылки на запрет, по словам юриста, нет.

Однако товары, выставленные на прилавках, являются публичной офертой, предлагающей покупателю заключить договор с магазином. Забирая товар, покупатель принимает условия оферты и покупку товара.