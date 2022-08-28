Лондон предложил Киеву шесть подводных дронов для поиска мин

Эти беспилотники помогут нейтрализовать мины у побережья, которые могут поразить суда, перевозящие экспортное зерно из Украины.

Великобритания объявила в субботу, 27 августа, что передаст Украине шесть подводных беспилотников, чтобы помочь ей нейтрализовать мины у побережья и обучит украинских солдат обращению с ними.

«Эти легкие и автономные устройства предназначены для использования в мелководных прибрежных районах, способны работать на глубине до 100 метров ниже уровня моря для обнаружения, локализации и идентификации мин с тем, чтобы ВМС Украины могли их нейтрализовать », — говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

В то время как некоторые суда с зерном смогли покинуть Украину в соответствии с соглашением, полученным ООН, эти операции по-прежнему ограничены подводными минами, оставленными вдоль побережья страны, заявили в Великобритании.