Сербия и Косово достигли соглашения о свободном передвижении

Сербия и Косово заключили соглашение о свободе передвижения между двумя странами после возобновления напряженности, вызванной новыми правилами границы, введенными Приштиной.

В рамках переговоров под руководством ЕС Приштина соглашается не вводить с 1 сентября, как планировалось, виды на жительство для людей, въезжающих в Косово с сербским удостоверением личности.

В свою очередь Белград отменит разрешение, которое он навязывал посетителям с косовским удостоверением личности, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.