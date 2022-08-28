Сербия и Косово достигли соглашения о свободном передвижении
Сербия и Косово заключили соглашение о свободе передвижения между двумя странами после возобновления напряженности, вызванной новыми правилами границы, введенными Приштиной.
В рамках переговоров под руководством ЕС Приштина соглашается не вводить с 1 сентября, как планировалось, виды на жительство для людей, въезжающих в Косово с сербским удостоверением личности.
В свою очередь Белград отменит разрешение, которое он навязывал посетителям с косовским удостоверением личности, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Джонсон предрёк британцам умопомрачительные счета за электроэнергию
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Эксперт рассказал что будет, если в России начнется мобилизация
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко