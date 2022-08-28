На Гаити возвращение в школу отложено на месяц из-за экономического кризиса

Власти Гаити объявили об отсрочке начала учебного года на один месяц на фоне экономического кризиса, вызвавшего рост цен, в частности школьных принадлежностей, и нехватки топлива.

«Министерство национального образования информирует общественность о том, что начало нового учебного года на 2022-2023 теперь назначено на понедельник, 3 октября 2022 года, вместо 5 сентября», указывается в пресс-релизе ведомства. В тексте не указывается причина для этой отсрочки, но министерство подтверждает, что новый школьный календарь будет обнародован и что количество нормативных учебных дней будет соблюдаться.

В последние недели многие гаитяне задавались вопросом, может ли начало учебного года состояться в запланированную дату из-за отсутствия безопасности, инфляции и нехватки топлива, что усложняет ситуацию.

Согласно данным Гаитянского института статистики и информатики (IHSI), в июле 2022 года уровень инфляции достиг 29%. В результате продолжают расти цены на предметы первой необходимости, равно как и на школьные принадлежности. Если решения Министерства образования многие ждали, то координатор Национального союза педагогов Гаити Кенсон Делис выразил сожаление по поводу того, что власти не объявили о мерах, позволяющих вернуться в школу в лучших условиях в течение месяца.

«Правительство довольствуется тем, что объявляет об отсрочке начала учебного года, не говоря о том, что оно намерено сделать для облегчения страданий населения, решения проблемы незащищенности и обеспечения топливом », — заявил он.

Гаити на несколько лет погрязло в политическом кризисе, а убийство президента Жовенеля Моиза в 2021 году серьезно ухудшило ситуацию. Банды пользуются безнаказанностью, и в последние годы возросло насилие.