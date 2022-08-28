Франция и Германия выступили против введения полного запрета на выдачу виз ЕС гражданам России

Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачу виз ЕС гражданам России, сообщило в субботу, 27 августа информационное агентство Bloomberg.

Общая позиция обеих стран отражена в письме министрам иностранных дел стран Евросоюза, которые встретятся во вторник, 30 августа на неформальной встрече в Праге.

По данным агентства, Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы гражданам России — особенно студентам, художникам, ученым и специалистам.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", — цитирует Bloomberg письмо.

Ранее Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша выступілі за введение визового запрета для россиян.

Недавно Финляндия приняла решение сократить количество виз, выдаваемых россиянам.

В настоящее время МИД Финляндии выдает россиянам около 1000 виз в день. В июле власти Финляндии и России сняли ограничения, связанные с коронавирусом, связанные с трансграничным движением. До пандемии она была на уровне 3-6 тысяч ежедневно.

Европейский Союз запретил авиасообщение с Россией после начала военной спецоперации в Украину в феврале. Последнее пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки было приостановлено в марте, но россиянам по-прежнему разрешен въезд в Финляндию по другим маршрутам.