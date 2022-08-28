Эксперты рассказали, как NFT ищут свое место в мире и демократизируют искусство

Каждый NFT продается за 100 - 200 евро, что позволяет, по мнению компании Artessere, «демократизировать искусство».

Несмотря на «запах серы», нависший над миром криптовалют, некоторые инвесторы и экспериментаторы пытаются внедрить в мир художественных галерей и музеев NFT — цифровые токены, основанные на той же технологии, что и криптовалюты.

Виртуальное разрезание на маленькие квадраты картины, каждый пазл из которых связан с NFT: это то, что предлагает Artessere, компания, созданная Анаидой Шнайдер, бывшим банкиром из Лихтенштейна.

Каждый NFT, своего рода электронный сертификат собственности, продается по цене от 100 до 200 евро, что, по мнению последнего, позволяет «демократизировать искусство».

«Не у всех есть 100 000 долларов или миллион для инвестиций. Отсюда и идея создания некоего паевого фонда, позволяющего инвестировать во вполне реальную работу, основанную на технологии «блокчейн», — сказала она AFP.

«Блокчейны» или цепочки блоков — это своего рода огромные цифровые реестры, совместно используемые множеством пользователей, без центрального органа и считающиеся не поддающимися фальсификации. Их прославили криптовалюты, основанные на этой технологии.

«Мы знаем, что делаем»

Artessere стартовал в прошлом году и предлагает работы представителей нонконформистского советского искусства, таких как Олег Целков (1934-2021) и Шимон Окштейн (1951-2020). По словам Анаиды Шнайдер, Artessere планирует хранить картины не более десяти лет, прежде чем продавать их на рынке. Затем добавленная стоимость будет разделена между владельцами NFT картин.

Но что произойдет, если произведение потеряет свою ценность или будет уничтожено?

«Мы застрахованы, — говорит Шнайдер. Что касается возможной потери стоимости, «мы думаем, что этого не произойдет. Мы эксперты. Мы знаем, что делаем», — говорит она. Бывший банкир отрицает, что ее цель является лишь спекулятивной, и уверяет, что ее проект полностью соблюдает закон о «блокчейне», принятый Лихтенштейном в 2019 году.

Княжество и налоговая гавань стала одной из первых стран в мире, принявших специальный закон, регулирующий деятельность, основанную на этой технологии. Согласно опросу, проведенному в первом квартале веб-сайтом Art+Tech Report среди более чем 300 коллекционеров, около 21% из них начали покупать NFT, представляющие собой часть произведений искусства.

Согласно отчету французской компании NonFungible, совокупная стоимость NFT в мире искусства в 2021 году составила около 2,8 миллиарда долларов. Однако неопределенность, которая все еще окружает права, закрепленные за NFT, связанным с произведением искусства, отговаривает государственные музеи от использования этой вены. В Италии, где художественное наследие огромно, Министерство культуры заявило, что приостанавливает свои проекты по созданию NFT, связанных с произведениями искусства, из-за отсутствия правовой определенности.

Цифровой Леонардо да Винчи

Компания, Cinello, подписала контракты с итальянскими музеями на продажу цифровых репродукций их произведений искусства. Но ассоциированный NFT — это только один из вариантов, предлагаемых покупателю, подчеркивает там, стремясь дистанцироваться от «невзаимозаменяемых токенов».

Cinello продает цифровую репродукцию произведения в высоком разрешении, которая содержится в электронной коробке, переданной покупателю. Этот корпус соединен с экраном размером с произведение, окруженным рамкой ручной работы, воспроизводящей оригинальную.

Цифровая репродукция защищена кодовой системой и снабжена сертификатом подлинности, который при необходимости и по запросу покупателя может быть дополнен NFT. Cinello указывает, что он уже оцифровал 200 работ, в том числе работы таких прославленных мастеров, как Леонардо да Винчи, и утверждает, что его репродукции уже принесли итальянским музеям-партнерам доход в размере 296 000 евро.

В целом, основатель Cinello, компьютерный инженер Франческо Лоси, до сих пор скептически относится к потенциалу NFT в сфере искусства.

«Я не говорю, что NFT исчезнут», — сказал он AFP, но многие из них «используются неправильно».