Политолог Гаспарян считает, что пора закончить СВО и начать контртеррористическую операцию
России пора перейти на более качественный уровень ведения СВО, в связи с тем, что поменялись условия и причины, заложенные изначально, считает эксперт.
Киевский режим должен постоянно испытывать страх, думать о том, не прилит ли сейчас «Калибр», считает Гаспарян.
Он рассматривает, что России уже пора перейти на новый уровень. По его мнению, спецоперация должна превратиться в антитеррористическую операцию.
Это не будет объявлением войны, без сомнения. Нынешняя операция претерпевает трансформацию из-за изменившихся первоначальных условий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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