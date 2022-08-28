Политолог Гаспарян считает, что пора закончить СВО и начать контртеррористическую операцию

России пора перейти на более качественный уровень ведения СВО, в связи с тем, что поменялись условия и причины, заложенные изначально, считает эксперт.

Киевский режим должен постоянно испытывать страх, думать о том, не прилит ли сейчас «Калибр», считает Гаспарян.

Он рассматривает, что России уже пора перейти на новый уровень. По его мнению, спецоперация должна превратиться в антитеррористическую операцию.

Это не будет объявлением войны, без сомнения. Нынешняя операция претерпевает трансформацию из-за изменившихся первоначальных условий.