Норин рассказал, как коалиция СВО в Донбассе охотится на М-777
Военный эксперт Норин рассказал, каким образом удается вычислять эти дальнобойные гаубицы, которые прозвали «три топора».
Те тяжелые вооружения, которые Запад поставляет на Украину, не всегда эффективны по ряду параметров.
Из заявления военного эксперта Евгения Норина следует, что на американские гаубицы М-777, именуемые «тремя топорами», идет настоящая охота.
По словам Норина, как только у российских военных появляется информация о том, где находится это оружие, оно тут же подвергается массированным бомбардировкам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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