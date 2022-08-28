NYT сообщило о составе инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии назначило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times.

В список МАГАТЭ, известный газете, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран.

В составе делегации глава организации, шеф агентства - аргентинец Рафаэль Мариано Гросси.

В миссии нет представителей США и Великобритании.

NYT сообщает, что визит запланирован на следующую неделю. Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене от комментариев отказалась, но подтвердила, что ведутся «активные консультации» по поводу отправки миссии.

На этой неделе глава ведомства сообщил, что делегация прибудет на ЗАЭС «в ближайшие дни».