NYT сообщило о составе инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии назначило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times.
В список МАГАТЭ, известный газете, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран.
В составе делегации глава организации, шеф агентства - аргентинец Рафаэль Мариано Гросси.
В миссии нет представителей США и Великобритании.
NYT сообщает, что визит запланирован на следующую неделю. Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене от комментариев отказалась, но подтвердила, что ведутся «активные консультации» по поводу отправки миссии.
На этой неделе глава ведомства сообщил, что делегация прибудет на ЗАЭС «в ближайшие дни».
Опубликовано: Тарас Медведев
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