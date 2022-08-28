Эксперт рассказал, как в регионах формируются батальоны для спецоперации

Эксперт Суконкин раскрыл подробности о том, как формируются новые батальоны для участия в СВО.

«МК» публикует статью своего военного эксперта Алексея Суконкина о том, как в регионах образуют добровольческие батальоны.

К примеру, батальон «Тигр» в Приморье был сформирован на базе ДОСААФ при поддержке военных и кураторстве губернатора края Олега Кожемяко.

К слову именно власти края приобрели всю необходимую экипировку для месячных сборов добровольцев, где они вспоминают военную школу.

Эксперт отметил, что одним из первых формированием отельных частей для спецоперации занялся глава Чечни Рамзан Кадыров.