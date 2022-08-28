Bloomberg: Прибыль российских компаний во втором квартале 2022 года, несмотря на санкции, выросла на 25%

Как сообщает Bloomberg, прибыль российских компаний, несмотря на санкции Запада, во втором квартале 2022 года увеличилась на 25 процентов.

По подсчетам Сбербанка на основе данных Росстата, прибыль российских компаний подскочила до 9,5 трлн рублей (144 млрд долларов). При этом рост по сравнению со вторым кварталом 2021 года превысил рост цен на продукты питания на 17%.

Производственный сектор, сильно потерявший от запрета на ввоз ключевых комплектующих, все же имел прибыль в размере 44 процентов по сравнению с прошедшим годом.

С другой стороны, например, прибыль транспортной отрасли увеличилась на 168%. В строительной, гостиничной и общепитовой сферах также зафиксирован рост доходов, что аналитики объясняют тем, что россияне остались в стране в результате ограничения международных авиаперевозок.

В результате снижение продаж на 13 процентов, прибыль от оптовой и розничной торговли снизилась. В IT-секторе, из которого массово уходили западные компании, прибыль упала на 48%.