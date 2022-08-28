Бербок подтвердила, что  Германия не имеет достаточных объемов свободного оружия для помощи Украине

Анналена Бербок заявила в очередной раз о проблемах Бундесвера, которые могут возникнуть в случае выполнения внеплановых поставок немецкого оружия Украине.

Глава МИД Германии в интервью Билд сообщила, что поставки оружия Киеву продолжаются, но возможностей для расширения видов вооружений, особенно тяжелых у союзника нет.

Бербок назвала и сроки проведения СВО на Украине. По ее мнению боевые действия продлятся, как минимум до лета следующего года.

Все это время Германия будет поддерживать боеспособность ВСУ и оказывать финансовую поддержку киевскому режиму, заверила глава немецкой дипломатии.