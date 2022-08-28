Бербок подтвердила, что Германия не имеет достаточных объемов свободного оружия для помощи Украине
Анналена Бербок заявила в очередной раз о проблемах Бундесвера, которые могут возникнуть в случае выполнения внеплановых поставок немецкого оружия Украине.
Глава МИД Германии в интервью Билд сообщила, что поставки оружия Киеву продолжаются, но возможностей для расширения видов вооружений, особенно тяжелых у союзника нет.
Бербок назвала и сроки проведения СВО на Украине. По ее мнению боевые действия продлятся, как минимум до лета следующего года.
Все это время Германия будет поддерживать боеспособность ВСУ и оказывать финансовую поддержку киевскому режиму, заверила глава немецкой дипломатии.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко