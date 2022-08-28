Россия заблокировала в ООН декларацию о нераспространении ядерного оружия

Россия заблокировала соглашение с ООН, направленное на укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Москва выступила против пункта о контроле над Запорожской электростанцией в Украине, пишет The Guardian.

Отказ согласиться на совместное заявление после четырехнедельных дебатов и переговоров между 151 страной в ООН в Нью-Йорке — последний удар в надежде сохранить режим контроля над вооружениями и остановить возрождающуюся гонку вооружений, пишет The Guardian.

Заключительное заседание было отложено более чем на четыре часа из-за отказа России согласиться с заявлением о поддержке ДНЯО, в котором упоминалась атомная электростанция в Запорожье, занятая российскими войсками недалеко от линии фронта на юге Украины.

В заключительном абзаце пятничного проекта текста подчеркивается "жизненная важность обеспечения контроля компетентными украинскими органами ядерных объектов, таких как Запорожская атомная электростанция".

Российская делегация была единственной, кто высказался против согласованного текста, но обвинила в срыве конференции Украину и ее "защитников", назвав переговоры "игрой в одну сторону". Сделав заявление, российская делегация покинула зал ООН.

Договор о нераспространении ядерного оружия — это соглашение, заключенное в 1968 году, в котором государства, обладающие ядерным оружием, обязались разоружиться, а государства, не имеющие ядерного оружия, обязались его не приобретать. В то время было пять признанных ядерных держав, хотя к тому времени Израиль тайно разработал собственное оружие.

Это вторая обзорная конференция каждые пять лет, на которой не принято совместное заявление, подтверждающее ее приверженность целям договора. Прошло 12 лет с тех пор, как не было даже частичного соглашения.