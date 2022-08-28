Bloomberg: Запад дал России очередной шанс разбогатеть
Ситуацию в Европе после августовского угольного эмбарго в России с пристрастием изучили аналитики Bloomberg.
Как отмечают аналитики, агентства ЕС в погоне за климатическим равновесием фактически разрушил свою угольную промышленность.
Теперь же, когда российский уголь больше недоступен на рынке ЕС из-за санкций, а дан приказ запускать угольные ТЭС, Европе приходится завозить уголь из Австралии.
Тем временем, угольная энергетика не только загрязнит города ЕС, но и не сможет поддержать на должном уровне все регионы, а в особенности промышленность, которая во многом зависит от поставок российского газа и нефти.
Россия в этой ситуации диктует цену на газ, объемы его поставок и способы расчета.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко