Ситуацию в Европе после августовского угольного эмбарго в России с пристрастием изучили аналитики Bloomberg.

Как отмечают аналитики, агентства ЕС в погоне за климатическим равновесием фактически разрушил свою угольную промышленность.

Теперь же, когда российский уголь больше недоступен на рынке ЕС из-за санкций, а дан приказ запускать угольные ТЭС, Европе приходится завозить уголь из Австралии.

Тем временем, угольная энергетика не только загрязнит города ЕС, но и не сможет поддержать на должном уровне все регионы, а в особенности промышленность, которая во многом зависит от поставок российского газа и нефти.

Россия в этой ситуации диктует цену на газ, объемы его поставок и способы расчета.