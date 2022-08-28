Состоялся первый допрос поджигательницы авто замначальника управления Генштаба ВС РФ

Напомним, что в субботу женщина сожгла автомобиль высокопоставленного чиновника Минобороны России в Москве.

У следствия остается основной версия о связях задержанной с мошенниками из-за кредита, пишет Лента.ру. Женщине позвонили, предложили деньги и она согласилась.

Ранее родственники задержанной рассказали, что преступникам удалось убедить женщину в том, что она делает все правильно.

Они  рассказали пенсионерке, как правильно поджигать машины. А затем дали задание, с которым пенсионерка успешно справилась.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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