В особняке Трампа ФБР нашло 184 документа с пометкой «совершенно секретно»

27 августа ФБР обнародовало заявление, которое послужило основанием для обыска имущества бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Согласно ему, первая партия документов, возвращенная в Национальный архив, содержала 184 документа с пометкой "секретно", в том числе некоторые из них совершенно секретны.

Министерство юстиции США заявило в пятницу, что проводит расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа на предмет удаления записей Белого дома. Департамент обнаружил, что Трамп незаконно владел документами, в том числе документами, касающимися сбора разведывательных данных и секретных источников, сообщает Reuters.

Эта информация была найдена в 38-страничном документе, половина содержимого которого была размыта, чтобы защитить расследование и обеспечить безопасность свидетелей и агентов. В документе говорится, что расследование в отношении Трампа началось после того, как в январе он передал 15 ящиков с документами из Белого дома по запросу Управления национальных архивов.

Департамент опубликовал сильно отредактированное заявление, которое легло в основу экстренного обыска ФБР 8 августа в особняке Трампа во Флориде, в ходе которого агенты конфисковали 11 комплектов секретных документов. Некоторые из них были отмечены как "совершенно секретные" документы, раскрытие которых может серьезно угрожать национальной безопасности.

В заявлении агента ФБР говорится, что агентство просмотрело 15 коробок с правительственными файлами, возвращенными в январе, и выявило 184 "помеченных" документа, содержащих "информацию о национальной обороне". Другие записи в этих ящиках содержали рукописные заметки Трампа.

Более 300 секретных документов, хранившихся у Трампа, были изъяты тремя траншами. Первый был изъят добровольно, когда в январе бывший президент передал 15 коробок с документами из ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.

Еще одна партия была возвращена в июне по решению суда. Последняя часть была обнаружена в августе во время обыска в особняке Трампа во Флориде. Именно тогда было изъято 11 комплектов материалов с пометкой "секретно".