Беременная женщина в Индии в рамках тантрического ритуала расчленила своего 18-месячного племянника
32-летняя беременная женщина из Индии убила своего полуторагодовалого племянника в рамках тантрического ритуала. Женщина сделала это по наущению шамана.
Шокирующий случай произошел в деревне Малакпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. 32-летняя беременная женщина убила своего 18-месячного племянника в рамках тантрического ритуала.
Женщина сделала это по наущению шамана. Жертвоприношение ребенка должно было обеспечить ей счастливые роды.
"Мой старший брат и невестка потеряли троих детей вскоре после их рождения. Когда женщина забеременела в четвертый раз, пара обратилась к врачу-шарлатану, чтобы найти решение, благодаря которому их четвертый ребенок выживет. По его совету они убили моего сына", - сообщил СМИ отец убитого ребенка Рамеш Кумар.
В рамках "тантрического ритуала" тело ребенка было расчленено. Полиция нашла останки мальчика. Они были разбросаны по полю сахарного тростника недалеко от деревни.
В связи с чудовищным убийством были арестованы и 32-летняя женщина, и ее 35-летний муж, который обо всем знал.
На допросе женщина признала свою вину. Она также рассказала, как погиб ее племянник.
"Мальчик был убит во время жертвоприношения. В совершении преступления призналась тетя потерпевшего. Она сообщила полиции, что убила мальчика по приказу "тантрика". Она объяснила, что сначала задушила ребенка, а затем отрезала ему голову и другие части тела", - сообщил суперинтендант полиции Адитья Лангех.
Опубликовано: Николай Скира
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