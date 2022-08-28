29-30 августа Папа Римский Франциск может объявить о своей отставке

В субботу, 27 августа, Папа Франциск включил в Коллегию кардиналов 20 новых кардиналов, тем самым увеличив число священников, имеющих право голосовать за своего преемника.

Теперь 132 священнослужителя имеют право войти в Сикстинскую капеллу и стать епископом Рима - больше всего в истории Церкви. По словам ватиканцев, подготовка к конклаву идет полным ходом.

Встреча кардиналов в конце августа вызвала ряд спекуляций. По сообщениям СМИ, в Ватикане распространено мнение, что нынешняя консистория станет последней в понтификате Папы Франциска, а встреча с кардиналами 29-30 августа завершится информацией об отставке главы Церкови.

На вопрос, собирается ли он, подобно Бенедикту XVI, уйти с поста главы Церкви, он неоднократно отвечал, что пока не рассматривает такой вариант. Он также подчеркнул желание продолжать службу. При этом, однако, он не исключил выхода на пенсию, а недавно заявил, что смена папы "не проблема".

В субботу, 27 августа, Франциск добавил в Коллегию кардиналов 20 новых священнослужителей. Номинации получили несколько приближенных Папы, в том числе: префект Ватиканской дикастерии богослужения и сакраментальной дисциплины Артур Роше из Великобритании, префект Дикастерии духовенства Лаззаро Ю Хын Сик из Южной Кореи и губернатор государства Ватикан Фернандо Вергес Айлзага из Испании.

Таким образом, Коллегия кардиналов в настоящее время состоит из 226 священнослужителей - 132 выборщиков и 94, которые достигли 80-летнего возраста и не будут участвовать в будущем конклаве. Он состоит из: 52 кардиналов, назначенных Иоанном Павлом II, 11 из которых являются выборщиками, 64 назначены Бенедиктом XVI, 38 из которых остаются выборщиками и 112 Папой Франциском, 83 из которых являются выборщиками, сообщает Vatican News.

106 кардиналов представляют Европу, в том числе 54 выборщика; 60 - Америку, в том числе 38 выборщиков; 30 из Азии, в том числе 20 выборщиков; 27 из Африки, в том числе 17 выборщиков; 5 кардиналов представляют Океанию, 3 из которых являются выборщиками.