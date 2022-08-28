Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии

В столице Ливии Триполи идут бои между силами правительства национального единства и сторонниками конкурирующего правительства, поддерживаемого парламентом.

По данным Минздрава страны, 23 человека погибли и 140 получили ранения. Это крупнейший бунт в стране за последние два года. В Триполи слышны очереди из автоматов и взрывы. Над городом видны столбы дыма.

Свидетели утверждают, что силы противников власти стремятся захватить город и захватить власть в стране. Стычки, которые вспыхнули прошлой ночью, стали самыми крупными за два года. В Триполи слышны очереди из автоматов и взрывы. Столбы дыма видны над городом. Стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы находятся в стадии разработки, сообщает информационное агентство Reuters.

Столкновения также продолжаются в городе Джанзур, расположенном на прибрежной дороге к западу от столицы. По этой дороге в Триполи должна проследовать колонна из более чем 300 автомобилей, принадлежащих оппозиционным правительству силам.

Источник Reuters в министерстве здравоохранения сообщил, что в ходе боевых действий в субботу погибли 23 человека, в том числе 17 мирных жителей. 140 человек получили ранения.