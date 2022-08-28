Минимум 23 человека убиты и 140 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в столице Ливии
В столице Ливии Триполи идут бои между силами правительства национального единства и сторонниками конкурирующего правительства, поддерживаемого парламентом.
По данным Минздрава страны, 23 человека погибли и 140 получили ранения. Это крупнейший бунт в стране за последние два года. В Триполи слышны очереди из автоматов и взрывы. Над городом видны столбы дыма.
Свидетели утверждают, что силы противников власти стремятся захватить город и захватить власть в стране. Стычки, которые вспыхнули прошлой ночью, стали самыми крупными за два года. В Триполи слышны очереди из автоматов и взрывы. Столбы дыма видны над городом. Стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы находятся в стадии разработки, сообщает информационное агентство Reuters.
Столкновения также продолжаются в городе Джанзур, расположенном на прибрежной дороге к западу от столицы. По этой дороге в Триполи должна проследовать колонна из более чем 300 автомобилей, принадлежащих оппозиционным правительству силам.
Источник Reuters в министерстве здравоохранения сообщил, что в ходе боевых действий в субботу погибли 23 человека, в том числе 17 мирных жителей. 140 человек получили ранения.
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Столкновения вызвали опустошение в городе. На фотографиях, размещенных в Интернете, видны сгоревшие машины и изрешеченные пулями здания, местами горящие.
Миссия ООН в Ливии призвала к немедленному прекращению боевых действий. Она также выразила обеспокоенность по поводу обстрелов гражданских объектов.
Внутренние бои в Ливии продолжаются с 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Правительство Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой обвинило соперника Фатхи Башагу в угрозах вооруженного захвата города.
10 февраля 2022 года Башага был избран премьер-министром страны Восточной палатой представителей Ливии. Однако премьер-министр Абдул Хамид Дбейбех отклонил это назначение, заявив, что передаст власть только после национальных выборов .
Напряженность в Ливии нарастала с февраля. С тех пор Башаги безуспешно пытается проникнуть в Триполи, чтобы установить там свою власть, в последнее время также угрожая применить силу. Дбейба, глава переходного правительства, неоднократно заявлял, что передаст власть только правительству с избирательным мандатом.
Офис Башаги обвиняет правительство в Триполи в "незаконном удержании власти". Он также заявил, что информация о переговорах и возможном соглашении не соответствует действительности.
В последние месяцы в Триполи обострилась напряженность между вооруженными группировками, поддерживающими того или иного лидера. 22 июля в результате боев погибли 16 человек, в том числе мирные жители, около 50 получили ранения.
Опубликовано: Николай Скира
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