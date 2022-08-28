Минобороны России: обстрел украинской артиллерией Запорожской АЭС велся из Марьевки
ВСУ ведут огонь уже по ЗАЭС с территории Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.
Всего из района н.п. Марьевка Днепропетровской области террористы выпустили 9 снарядов, 3 из них «упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо», рассказали в военном ведомстве.
Один из снарядов разорвавшись, повредил осколками линию трубопровода.
В результате контрбатарейной работы российских артиллеристов, подразделения, которые вели обстрел ЗАЭС, были подавлены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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