Минобороны России: обстрел украинской артиллерией Запорожской АЭС велся из Марьевки

ВСУ ведут огонь уже по ЗАЭС с территории Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.

Всего из района н.п. Марьевка Днепропетровской области террористы выпустили 9 снарядов, 3 из них «упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо», рассказали в военном ведомстве.

Один из снарядов разорвавшись, повредил осколками линию трубопровода.

В результате контрбатарейной работы российских артиллеристов, подразделения, которые вели обстрел ЗАЭС, были подавлены.