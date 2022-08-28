East Asia Forum считает, что Россия обретет конкурентов на рынке вооружений в Азии

Обозреватели портала предсказывают РФ некоторые потери из-за санкций Запада на рынке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Западные санкции не позволяют российскому Военпрому создавать некоторые востребованные виды вооружений, к примеру, танки, считают авторы.

Еще одним фактором, который может негативно сказаться на развитии этого направления внешней торговли станет усиливающаяся конкуренция. Прежде всего, со стороны Китая.

Вместе с тем предприятия сегодня работают на госзаказ и каких-то финансовых потерь у них точно не предвидится.