East Asia Forum считает, что Россия обретет конкурентов на рынке вооружений в Азии

Обозреватели портала предсказывают РФ некоторые потери из-за санкций Запада на рынке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Западные санкции не позволяют российскому Военпрому создавать некоторые востребованные виды вооружений, к примеру, танки, считают авторы.

Еще одним фактором, который может негативно сказаться на развитии этого направления внешней торговли станет усиливающаяся конкуренция. Прежде всего, со стороны Китая.

Вместе с тем предприятия сегодня работают на госзаказ и каких-то финансовых потерь у них точно не предвидится.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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