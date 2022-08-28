Казахстан на год приостановил экспорт вооружений

На сайте премьер-министра Казахстана Алихана Смилова сообщается, что власти страны приняли решение приостановить экспорт вооружения, военной техники и другой военной техники. Запрет будет действовать до конца августа 2023 года.

Решение принято на заседании правительственной комиссии по оборонной промышленности, а инициатором приостановки экспорта вооружений выступило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, говорится в пресс-релизе на сайте премьер-министра РК.

Хотя Казахстан является одним из ближайших союзников России и членом основных интеграционных структур — Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества — его власти дистанцировались от политики, проводимой Москвой после начала российской спецоперации в Украине.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен признавать независимость ЛНР и ДНР. Лидер Казахстана сослался на ранее принятые решения властей страны, не признававших независимость Абхазии и Южной Осетии, а также Косово.

В июне Токаев также отказался принять от Путина орден Александра Невского — одну из высших государственных наград России. В середине июля президент поручил правительству создать благоприятные условия для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, для переноса своей деятельности в Казахстан.

1 августа бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев в своих соцсетях назвал Казахстан "искусственным государством" и "бывшими российскими территориями".

"Пока снова туда не придут русские, порядка не будет", — заявил политик.

Позже Медведев удалил свои комментарии, объяснив это тем, что его аккаунты были взломаны.