Скандинавские военные эксперты: Украине необходимо готовиться к поиску компромисса
Два авторитетных военных эксперта из Швеции и Голландии прокомментировали результаты войны для Украины изданию Svenska Dagbladet.
Доцент шведского Военного института Ильмари Кэихкё и его нидерландский коллега, профессор Военной академии Ян Виллем Хониг прокомментировали возможный сценарий завершения войны на Украине.
Что касается течения войны, то ее скорого завершения ждать не стоит. Сценарий по которому играет Украина предусматривает «войну на истощение», которая закончится формальным перемирием, напоминающим Минские соглашения.
Однако, Украины от этого уже проиграла.
«Стране не удастся победить, поэтому придется искать баланс между утратой территорий, сокращением политического суверенитета и усилившимся положением России на международной арене», - считают эксперты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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