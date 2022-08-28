Кабул обвинил Пакистан в том, что он открыл небо БПЛА США для входа в Афганистан

Пакистан открыл небо для американских беспилотников, которые могут выполнять военные задачи в Афганистане.

Министр обороны талибов в воскресенье обвинил Пакистан в том, что он позволил американским беспилотникам использовать воздушное пространство Пакистана для проникновения в афганское небо.

Обвинение министра прозвучало почти через месяц после того, как президент Джо Байден объявил о гибели в Кабуле Аймана аль-Завахири, лидера «Аль-Каиды», в результате удара американского беспилотника.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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