Кабул обвинил Пакистан в том, что он открыл небо БПЛА США для входа в Афганистан

Пакистан открыл небо для американских беспилотников, которые могут выполнять военные задачи в Афганистане.

Министр обороны талибов в воскресенье обвинил Пакистан в том, что он позволил американским беспилотникам использовать воздушное пространство Пакистана для проникновения в афганское небо.

Обвинение министра прозвучало почти через месяц после того, как президент Джо Байден объявил о гибели в Кабуле Аймана аль-Завахири, лидера «Аль-Каиды», в результате удара американского беспилотника.