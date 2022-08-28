МИД Венгрии: ЕС боится «либерального мейнстрима» и не желает говорить о новых санкциях против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не одинока в нежелании вводить все новые санкции против Российской Федерации, особенно в энергетическом плане.

Петер Сийярто отметил, что весь Европейский союз боится проводить собственную политику и находится в страхе перед «либеральным мейстримом». Страны ЕС фактически избегают возможности отстаивать свои интересы, однако понимают, что любые санкции вернуться бумерангом.

По словам главы МИД Венгрии, «под подозрительным давлением находятся те, кто говорит правду об определенном уровне угрозы при введении энергетических санкций». Петер Сийярто подчеркнул, что ни одной стране ЕС, кроме Венгрии, не хватает духа и мужества открыто действовать в своих интересах.

Ранее подобное заявление сделали в МИД Сербии. Там сказали, что не намерены портить отношения ни с восточными, ни с западными партнерами (имея ввиду Россию и Европейский союз).

При этом давление на ЕС оказывают США. Так, американские чиновники и политики неоднократно заявляли, что решения в Европе должны быть единогласными, при этом тех, кто эти решения не признает в штатах буквально обвиняют в «нехватке уважения к другим странам».