Эксперты прогнозируют рост цен на картошку фри и чипсы в Европе из-за засухи

Из-за засухи французские фермеры, к примеру, говорят о недоборе 15 млн тон картофеля, урожай ниже среднего от 20 до 50%.

Эксперты из World Potato Markets также сообщают, о резком повышении цен на картофель и продукцию из него.

«Служба мониторинга урожая ЕС на этой неделе снизила свой месячный прогноз урожайности картофеля на 2,5%, хотя пересмотренный прогноз соответствовал среднему показателю за последние пять лет, сообщается в Reuters.