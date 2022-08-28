Эксперты прогнозируют рост цен на картошку фри и чипсы в Европе из-за засухи
Из-за засухи французские фермеры, к примеру, говорят о недоборе 15 млн тон картофеля, урожай ниже среднего от 20 до 50%.
Эксперты из World Potato Markets также сообщают, о резком повышении цен на картофель и продукцию из него.
«Служба мониторинга урожая ЕС на этой неделе снизила свой месячный прогноз урожайности картофеля на 2,5%, хотя пересмотренный прогноз соответствовал среднему показателю за последние пять лет, сообщается в Reuters.
Опубликовано: Тарас Медведев
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