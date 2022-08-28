Главная криптовалюта биткоин снова рухнула ниже 20 тысяч долларов

За минувшие сутки биткоин потерял еще 1,5% или около 300 долларов, что опустило стоимость главной мировой криптовалюты ниже отметки в 20 тысяч долларов.

По состоянию на 28 августа 2022 года, биткоин торгуется на уровне 19 950 долларов. На минимуме он падал до 19 790 долларов, о чем свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Максимальная стоимость биткоина в текущем году составляла 48,2 тысячи долларов (в середине марта). С тех пор главная криптовалюта мира потеряла более 59%. Эксперты говорят, что это еще «не дно», однако никто не может спрогнозировать будет ли рост и произойдет ли он столь же стремительно.

Вторая по значимости криптовалюта «эфир» за прошедшие сутки потеряла 3%. Ее стоимость составила ниже 1,47 тысячи долларов. Криптоинвесторы теряют миллионы долларов, однако не многие торопиться выводить свои активы, опасаясь спровоцировать новое падение.

Ранее эксперты заявили, что инфляция США и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла ударили не только по фондовому рынку, но и цифровым активами. Ожидается, что до конца года криптовалюты не смогут показать рост даже при всем желании криптоинвесторов.