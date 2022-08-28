The Epoch Times USA: Европа столкнется с 5-10 трудными зимами из-за роста стоимости энергоносителей

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо считает, что Европа столкнется как минимум с 5-10 трудными зимами из-за продолжительного и не останавливающегося роста цен на энергоносители.

Александр Де Кроо отметил, что правительства стран Европейского союза не смогут повлиять на рост счетов за электроэнергию, которая в свою очередь зависит от стоимости газа. Сокращение поставок газа в Европу так или иначе повлечет за собой тяжелые последствия для всего континента.

Бельгийский премьер отметил, что Европа столкнется минимум с 5-10 трудными зимами. При этом в каких-то отдельных районах исключений нет, тяжелая ситуация складывается буквально во всех странах.

Он напомнил, что вместе с ростом стоимости газа, растет и цена печного отопления, так как она зависит от спроса. Так, во Франции жители некоторых провинций начали запасаться дровами, что спровоцировало повышение стоимости дров на 20%.

Кроме всего прочего, самые экономически сильные страны Евросоюза (Германия и Франция) ослабевают, а это бьет по всему рынку европейского континента. Самая высокая инфляция за последние десять лет и растущие цены на энергоносители поддакивают к рецессии.